Jobmesse für den Ingenieur- und Physikernachwuchs am 11. November Was für die Karriere tun

[04.11.2015] Kontakte knüpfen, Tipps holen und dem künftigen Arbeitgeber die Hand

schütteln: Das geht wieder am 11. November. Von 9.30 bis 16 Uhr veranstaltet die Universität Duisburg-Essen (UDE) mit den Unternehmerverbänden Ruhr-Niederrhein und Essen eine Jobmesse. Sie findet im Foyer der Duisburger Gebäude LA und LX statt und ist für Studierende und Absolventen der Ingenieurwissenschaften und der Physik gedacht.



23 Unternehmen sind vor Ort – vom Mittelständler bis zum Weltkonzern.

Sie bringen ganz unterschiedliche Angebote mit: Praktika, Trainee-Programme, Themen für Abschlussarbeiten und natürlich feste Jobs.



Da trifft es sich gut, dass man vorab am 6. November seine Bewerbungsmappe checken lassen kann. Eine Anmeldung ist erforderlich.



Ab 10:15 präsentieren sich am Messetag die ausstellenden Firmen in Vorträgen (im LA 013) und erklären außerdem, was sie von künftigen Mitarbeitern erwarten.



Weitere Informationen: http://www.karriereperspektiven-due.de/

Elena Buksmann, Tel. 0203/379-1585, elena.buksmann@uni-due.de



Redaktion: Beate Kostka, Tel. 0203/379-2430, 0172/2365-379, beate.kostka@uni-due.de