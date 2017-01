Prof. Dr. Florian Schacht ist neu an der UDE Mathe sprechen

[06.11.2015] Drei Sprachen gleichzeitig lernen – im Mathematikunterricht ist das möglich. Neben Zahlen gibt es hier das Fachvokabular und Werkzeuge wie den Taschenrechner oder Computer, die es zu bedienen gilt. Wissenschaftler wie Dr. Florian Schacht (33) arbeiten u.a. daran, dass Schüler das alles problemlos bewerkstelligen. Er ist neuer Professor für Didaktik der Mathematik an der Universität Duisburg-Essen (UDE).



Schacht studierte von 2003 bis 2008 Mathematik und Musik an der TU Dortmund und war dort im Anschluss drei Jahre wissenschaftlicher Mitarbeiter. Nach seiner Promotion (2011) arbeitete er zwei Jahre als Lehrer an einem Gymnasium und vertrat danach ein Semester einen Lehrstuhl an der Universität Siegen. Seine Doktorarbeit, die sich mit mathematischer Begriffsbildung beschäftigt, wurde 2012 mit dem Förderpreis der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik ausgezeichnet.



Um den mehrfachen Spracherwerb im Matheunterricht zu untersuchen, arbeitet Professor Schacht u.a. mit Kooperationsschulen zusammen. Zudem entwickelt er fachdidaktische Ansätze für die Sekundarstufen I und II, um den Umgang mit digitalen Werkzeugen besser zu vermitteln. „Wir brauchen praxistaugliche Konzepte, die überzeugende Materialien für den Unterricht und Impulse für die Lehrerausbildung liefern.“



Des Weiteren erforscht er, wieso Kindern und Jugendlichen das Rechnen mit Dezimalzahlen so schwerfällt. Viele von ihnen haben Schwierigkeiten im Umgang mit Dezimalzahlen, wie Studien zeigen. So hängen sie etwa der Vorstellung an, dass 1,17 größer sei als 1,6, da 17 größer als 6 ist. Schacht wird bereits entwickeltes Fördermaterial einsetzen und testen. Außerdem möchte er überprüfen, ob es hilft, Schüler bei solchen Problemen individuell zu fördern. Prof. Dr. Schacht leitet das Projekt d_i_ferent mit Prof. Dr. Stephan Hußmann (TU Dortmund).



Weitere Informationen:

Prof. Dr. paed. Florian Schacht, Fakultät für Mathematik, Didaktik der Mathematik, florian.schacht@uni-due.de, Tel. 0201/183-3837

Redaktion: Alexandra Nießen, Tel. 0203/379-1487

Bildhinweis:

Ein Foto zu dieser Pressemitteilung (Bildbeschreibung: Prof. Dr. Florian Schacht, Foto: UDE/Frank Preuß) können Sie herunterladen unter:

"https://www.uni-due.de/imperia/md/images/samples/schacht_florian_2015_a.jpg"