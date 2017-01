UDE präsentiert Klaus Modick als Poet in Residence Lernen von einem Bestseller-Autor

[11.11.2015] Er wollte nie Dichter werden, aber Klaus Modick schreibt. Und das mit mehrfach ausgezeichnetem Erfolg. Er verfasste Kolumnen für „Die Zeit“, textete für die Werbung und übersetzt. Heute schreibt er Romane. Wie es dazu kam, davon wird er unter anderem vom 16. bis zum 20. November als Poet in Residence an der Universität Duisburg-Essen (UDE) erzählen.



Bekannt ist Modick den meisten als Autor von Romanen wie „Der Flügel“, „Vierundzwanzig Türen“ und „Der kretische Gast“. Als ausgebildeter Deutsch- und Geschichtslehrer sowie promovierter Literaturwissenschaftler weiß er leicht und spielerisch aber ebenso hintergründig von der Realität zu erzählen. So wurde sein Roman „Sunset“, der von der Freundschaft der Schriftsteller Bertolt Brecht und Lion Feuchtwanger handelt, 2011 für den Deutschen Buchpreis wie auch für den Wilhelm-Raabe-Literaturpreis nominiert.



Sein jüngster Roman „Konzert ohne Dichter“ erzählt anhand der Entstehungsgeschichte von Heinrich Vogelers Gemälde „Das Konzert oder Sommerabend auf dem Barkenhoff“ von der schwierigen Beziehung des Malers zu seinem entfremdeten Künstlerfreund Rainer Maria Rilke. Sofort nach Erscheinen in diesem Jahr wurde das Buch zum Bestseller und erreichte den ersten Platz der Kritiker-Bestenliste des SWR.

An diesem Beispiel wird Modick an der UDE erläutern, wie ein Roman entsteht und wie es in die Öffentlichkeit gelangt. Nicht zuletzt wird er sich für seine Zuhörer an die Lektüre erinnern, die ihn geprägt und beeinflusst hat.





Termine:

(alle Veranstaltungen im Bibliothekssaal am Campus Essen, Gebäude R11)



Poetik-Vorlesungen:

Montag, 16. November, 16.30 Uhr: „Dichter wollte ich nicht werden“

Dienstag, 17. November, 16.30 Uhr: „Ein Bild und 1000 Worte“

Donnerstag, 19. November, 16.30 Uhr: „Geglückte Lektüren“



Weitere Veranstaltungen:

Mittwoch, 18. November, 16.30 Uhr: Podiumsdiskussion, um 19 Uhr: Lesung aus „Konzert ohne Dichter“



Für UDE-Studierende bietet Klaus Modick eine Schreibwerkstatt an:

Dienstag, 17. November, Donnerstag, 19. November und Freitag 20. November jeweils von 10 bis 14 Uhr im Gruppenraum der Essener Bibliothek in der 1. Etage.



