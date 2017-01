UDE informiert zu Stipendienprogrammen Bewerben lohnt sich

[13.11.2015] Stipendien sind nicht nur etwas für die Anderen! Angesichts der vielen Anbieter gibt es für viele Interessenten die passende Förderung. Informieren hilft – das zeigen zwei Veranstaltungen an der Universität Duisburg-Essen (UDE): am 19. November am Campus Essen (Glaspavillon) und am 3. Dezember am Campus Duisburg (LA-Audimax), jeweils ab 18 Uhr. Das Motto: „Stip, Stip, hurra! Wege zum Stipendium“.



An diesen Abenden werden einige große Begabtenförderwerke sowie das Deutschland-Stipendienprogramm in Kurzvorträgen und an Infoständen präsentiert. Studierende und Doktoranden erfahren Nützliches zu den Vergabekriterien: Vertrauensdozenten und Stipendiaten erklären vermeintliche Hürden, Notenanforderungen, Bewerbungsverfahren und Besonderheiten.



Weitere Informationen: https://www.uni-due.de/erstsemester/orientierungsphasen/#stip

