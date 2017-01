UDE-Startup gewinnt Gründerwettbewerb Schnell am Regal unterwegs

[01.12.2015] Kommt die Warensendung noch rechtzeitig zu Weihnachten an? Das hängt u.a. davon ab, ob zum Beispiel ein Seilroboter das richtige Paket schnell und effizient aus dem Hochregallager geholt hat. Mit einem solchen Konzept gewann das ingenieurwissenschaftliche Team der Universität Duisburg-Essen (UDE) den mit 20.000 Euro dotierten KUER-Gründungswettbewerb des NRW-Umweltministeriums. Er ist auf die Branchen Klima- und Umweltschutz, Energieeffizienz und Ressourcenschonung spezialisiert.



Tobias Bruckmann, Jens Diepenbruck und Arnim Spengler überzeugten die Jury mit ihrem Regal-Bediengerät "hoverStorage" für eine schnellere und effizientere Lagerhaltung. Solche Geräte können üblicherweise eine Nutzlast von 20 bis 50 kg heben, wiegen selbst aber ein bis zwei Tonnen. Hier setzt der neue Seilroboter an: er ist wesentlich leichter und erreicht wegen seiner Antriebstechnik sehr schnell und energieeffizient die richtige Stelle, an der das gewünschte Paket liegt.



Das System basiert auf einer Transportplattform mit Greifer, die sich über acht parallel gespannte Drahtseile im Raum bewegt. Die Seile sind an der Nutzlast befestigt und werden über computergesteuerte Winden auf- und abgewickelt. Die Anwendungsbreite ist groß, denn fast die gesamte industrielle Kleinteil- sowie die Paketlagerung beruht auf automatisierter Hochregallagerhaltung. An der UDE wurde der Demonstrator des Systems entwickelt, hier werden Seilroboter seit Jahren intensiv erforscht.



Weitere Informationen:

Zur Funktionsweise des Seilroboters: https://www.youtube.com/watch?v=qYniKNuUGA4

Zum Wettbewerb: http://www.kuer-startbahn.de/

Jens Diepenbruck, https://www.uni-due.de/ssc/tua/exgrue_gruender_diepenbruck



