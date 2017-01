Öffentliche Vorlesung von Dr. Christine Bergmann Kinder vor Missbrauch schützen

[11.12.2015] Immer noch werden regelmäßig Missbrauchsfälle an Kindern aufgedeckt – in privaten, öffentlichen und kirchlichen Einrichtungen wie auch in der Familie. Wie gehen Politik und Gesellschaft damit um? Wie wird Betroffenen geholfen und wie werden Kinder und Jugendliche besser geschützt? Mit diesen Fragen beschäftigt sich Dr. Christine Bergmann in der öffentlichen Vorlesung „Ein Tabu wird gebrochen – sexualisierte Gewalt an Kindern“ an der Universität Duisburg-Essen (UDE) am 12. Januar um 18 Uhr, in Raum LS 105. Sie ist Gastprofessorin für Politikmanagement an der NRW School of Governance, gefördert von der Stiftung Mercator.



In den Jahren 2010 und 2011 arbeitete Dr. Bergmann als Unabhängige Beauftragte der Bundesregierung eng zusammen mit dem Runden Tisch „Sexueller Kindesmissbrauch“. Sie trug so maßgeblich zur Aufarbeitung vergangener Fälle bei und entwickelte Verhaltensregeln und Lösungen, um Betroffene zu unterstützen. In Duisburg berichtet sie, wie das jahrzehntelang tabuisierte Thema aufgebrochen wurde, wie es sich entwickelt hat und welche Herausforderungen heute bewältigt werden müssen.



Christine Bergmann ist promovierte Pharmazeutin, wuchs in der ehemaligen DDR auf und trat 1989 in die SPD ein. Nach langjähriger Tätigkeit als Senatorin für Arbeit, Berufliche Bildung und Frauen in Berlin wurde sie 1998 Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in der rot-grünen Bundesregierung unter Bundeskanzler Gerhard Schröder. In dieser Zeit wurde das Recht für Kinder auf eine gewaltfreie Erziehung gesetzlich fest geschrieben, und das Lebenspartnerschaftsgesetz ermöglichte die rechtliche Anerkennung gleichgeschlechtlicher Lebenspartnerschaften.



Als ehemalige Familienministerin sei sie eine Expertin für Gesellschafts- und Familienpolitik und damit ein großer Gewinn für die NRW School of Governance, betont Prof. Dr. Karl-Rudolf Korte. Im vergangenen Semester diskutierte Dr. Bergmann bereits mit Studierenden und Doktoranden der UDE über den gesellschaftlichen Wandel zu Zeiten der rot-grünen Bundesregierung.



