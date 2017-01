Fortbildung für Geschichtslehrer Verschlungene Pfade

[16.12.2015] Die malerische Landschaft an Niederrhein und Ruhr weckte schon früh Begehrlichkeiten. Und so war diese Region auch immer ein Ort der kriegerischen und politischen Auseinandersetzungen. Wie lokale historische Themen im Geschichtsunterricht heute noch begeistern können, vermittelt eine Fortbildung für Lehrer an der Universität Duisburg-Essen (UDE). Für die Veranstaltung „Vom Alten Reich zum Norddeutschen Bund – Die Region Niederrhein/Ruhr“ am 15. Februar kann man sich ab sofort anmelden.



Neue Ansichten: In einem Vortrag und vier Workshops werden Beispiele angesprochen, die in den Schulbüchern nicht so stark vertreten sind. Dazu gehören Schwerpunkte wie „Germania und Rheinromantik: Der Weg zum deutschen Nationalstaat in den Künsten“, die „Möglichkeiten selbstständigen Arbeitens im Archiv“ oder „Vom Zeitalter der antinapoleonischen Kriege bis zur Reichsgründung – Turnen und Turner an Rhein und Ruhr“.



Weitere Informationen: http://www.uni-due.de/inkur/

