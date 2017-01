UDE-Festkonzert 2016 Einzigartige Klangerfahrung

[20.01.2016] Eine einzigartige Klangerfahrung erwartet die Zuhörer des Festkonzertes der Universität Duisburg-Essen (UDE) am 31. Januar im Theater Duisburg und am 7. Februar in der Philharmonie Essen: Es beginnt mit einem selten gehörten beschaulichen Werk, gleitet über in ein berühmtes Klavierkonzert mit breit schwingendem Eingangsthema und endet mit einem symphonischen Ausbruch. Unter der Leitung von Prof. Oliver Leo Schmidt sind Werke von Einojuhani Rautavaara, Sergej Rachmaninov und Ludwig van Beethoven zu hören.



Zunächst erklingt ein „Konzert für Vögel und Orchester“ des finnischen Komponisten Einojuhani Rautavaara. Hier mischen sich die Schreie ziehender Singschwäne über den Sümpfen Nordfinnlands mit den ruhenden Klängen des Orchesters – eine fast greifbare, mystische Naturerfahrung. Dem schließt sich Rachmaninovs berühmtes Konzert für Klavier und Orchester Nr. 2 an, das in die Tiefe und Melancholie der menschlichen Seele eintauchen lässt.



Als Solist ist der Petersburger Pianist Eduard Kiprsky zu hören, ein junger Künstler auf dem Weg zur Weltklasse. Das Konzert endet mit Beethovens siebter Sinfonie: ein Kaleidoskop an Bewegung, Freude, rhythmischer Verdichtung, Tanz, aber auch verinnerlichter Ruhe. Richard Wagner nannte dieses Meisterwerk die „Apotheose (Vergöttlichung) des Tanzes“.



Termine:

Sonntag, 31. Januar, 16 Uhr, Theater Duisburg

Sonntag, 7. Februar, 11 Uhr, Philharmonie Essen



Programm: Einojuhani Rautavaara, Cantus Arcticus op. 61, "Concerto for Birds and Orchestra“, Sergej Rachmaninov, Klavierkonzert Nr. 2 c-Moll op. 18 sowie Ludwig van Beethoven, Sinfonie Nr. 7 A-Dur op. 92



Ticketverkauf Duisburg (18/7 Euro): Tel. 0203/283-62 100, theaterkasse@stadt-duisburg.de, http://www.theater-duisburg.de

Ticketverkauf Essen (18/15/8 Euro): Tel. 0201/8122-200, tickets@theater-essen.de, http://www.philharmonie-essen.de



Weitere Informationen: Kathrin Lohmeyer-Duchatz, Tel. 0201/87 17 600, 0170/340 1860, lohmeyer@medienhaus-dortmund.de



Redaktion: Beate Kostka, Tel. 0203/379-2430, 0172/2365-379, beate.kostka@uni-due.de