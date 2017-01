Englisches Theater am Duisburger Campus Workshop in der Psychiatrie

[28.01.2016] Während Menschen im Vietnamkrieg sterben, tritt Lewis seinen ersten Job an: Der Uni-Absolvent soll einen Theaterworkshop leiten – hinter den Mauern einer psychiatrischen Anstalt mit sehr eigenwilligen Patienten. Er muss lernen, dass hier andere Maßstäbe gelten. „Cosi“ von Louis Nowra ist ein australisches Erfolgsstück, das die englische Theatergruppe DUET der Universität Duisburg-Essen (UDE) vom 10. bis zum 13. Februar am Duisburger Campus zeigt.



Mit Studententheater kennt sich Lewis aus, auch mit Bertholt Brecht. Nicht aber mit Psychiatrie-Patienten. Darunter ein Pyromane, eine Ess-Süchtige, eine Patientin mit Zwangsstörung und der selbstherrliche Roy. Statt Brecht einzustudieren, besteht der auf Mozarts Oper „Così fan tutte“, obwohl keiner von ihnen Italienisch, geschweige denn Opern singen kann. Dafür sind sie aber ganz Feuer und Flamme, sodass Lewis nicht anders kann, als das Libretto über untreue Frauen zu übersetzen.



„Altmodisches Liebestheater mit Bekloppten?“ Lewis Studienkollege Nick ist empört, er solle sich lieber für den Antikriegsmarsch engagieren. Aber Lewis lässt seine „Irren“ nicht fallen und findet den Wahnsinn nicht nur innerhalb der Anstaltsmauern...



Das elfköpfige Ensemble aus Studierenden und Ehemaligen verschiedenster Nationalitäten folgt Nowras autobiographisch inspiriertem Pfad: Es lässt die Irrenanstalts-Klischees beiseite und konzentriert sich stattdessen mit viel schrägem Humor auf die wechselhaften Beziehungen und Gefühlswelten der verschrobenen Figuren.



Am 10., 11. und 12. Februar wird das Stück in englischer Sprache um 19.30 Uhr aufgeführt, am Samstag bereits um 17.30 Uhr, in der SG-Aula an der Geibelstr. 41. Eintritt 6 Euro, ermäßigt 3 Euro. Vorbestellung möglich unter duet@uni-due.de.



Weitere Informationen: https://www.uni-due.de/duet/

Ulrike Wright, Fakultät für Geisteswissenschaften, duet@uni-due.de

Redaktion: Amela Radetinac, Tel. 0203/379-2429

Bildhinweis:

Ein Foto zu dieser Pressemitteilung (Bildbeschreibung: Ruhi Al Jawwad in der Rolle des Pyromanen Doug (Bildnachweis: DUET)) können Sie herunterladen unter:

"https://www.uni-due.de/imperia/md/images/bilder/pm_downloads/2016/duet_pyromanische_vorfreude.jpg"