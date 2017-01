Neue Aufgaben für Schülerwettbewerb freestyle-physics Unkonventionell denken

[05.02.2016] Freistoß, Crashtest und Wasserrakete – was auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun hat, illustriert das breite Spektrum der freestyle-physics. Der beliebte Schülerwettbewerb an der Universität Duisburg-Essen (UDE) geht bereits in die 15. Runde. Für alle Nobelpreisträger von morgen sind die sechs fordernden Aufgaben nun online.



Die Wahl wird nicht leicht: Neben den Dauerbrennern Wasserrakete und Kettenreaktion haben sich die UDE-Physiker weitere vertrackte Fragen ausgedacht. So wird bei der Aufgabe Crashtest ein Fahrzeug gesucht, dessen Inhalt besonders gut gegen einen Auffahr-Unfall geschützt ist. Wer es filigraner mag, ist vielleicht für die Papierbrücke zu haben. Eine klapp-, ausfahr- oder zerlegbare Brücke mit minimalem Eigengewicht soll entstehen, die einen Abstand von 80 cm überbrückt und dabei in der Mitte ein Gewicht von 400 g trägt.



Oder lieber mit dem Wind basteln? Bei der nächsten Frage geht es um eine Windmühle, die einen Luftstrom erzeugt, mit dem wiederum eine zweite Windmühle angetrieben wird. Fußballfans begeistern sich – mit Blick auf die EM – sicher für den Freistoß. Hier soll eine Vorrichtung konstruiert werden, die einen Tennisball über eine Abwehrmauer hinweg in ein Tor schießt.



freestyle-physics wird seit 2008 von der Stiftung Mercator gefördert. Bis zum 6. Juni können Lehrer ihre Schülergruppen aus den Klassen 5 bis 13 anmelden, die Ende Juni ihre Ergebnisse am Duisburger Campus präsentieren. Dabei geht es nicht um die optisch ansprechendste Lösung, sondern eher um das Unkonventionelle, freestyle eben.



Weitere Informationen: http://www.freestyle-physics.de/

