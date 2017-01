Der neue CAMPUS:REPORT ist da Alles in Bewegung

[21.04.2016] Frühling – alles ist in Bewegung. Auch der CAMPUS:REPORT. Die aktuelle Ausgabe des UDE-Hochschulmagazins zeigt, warum Ganglabore Zukunft haben, was rasende Teilchen können und wie man Couch Potatoes munter macht. Auch ein Thema: Was bedeutet das neue Landeshochschulgesetz für die Uni?



Der CAMPUS:REPORT wird in den nächsten Tagen in vielen Auslageständern auf den Uni-Campi ausgelegt und ist bereits jetzt als PDF online abrufbar: https://www.uni-due.de/imperia/md/content/dokumente/campusreport/cr_2016_01.pdf