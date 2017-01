Für Studieninteressierte Lehramts-Chat am 16. Juni

[13.06.2016] Zu den beliebtesten Studienfächern an der Universität Duisburg-Essen (UDE) zählt das Lehramtsstudium. Knapp ein Fünftel der 42.000 UDE-Studierenden sind in den 124 Lehramtsstudiengängen eingeschrieben. Wer ab dem kommenden Wintersemester auch dazu gehören möchte, kann sich am Donnerstag, 16. Juni, von 16.30 bis 18 Uhr per Online-Chat informieren, was dabei beachtet werden muss – seien es die Zugangsvoraussetzungen oder das Einschreibungsprocedere. Rede und Antwort stehen die Experten des Akademischen Beratungs-Zentrums der UDE.



Weitere Informationen: http://udue.de/chat



