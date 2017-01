Langer Info-Abend am 23. Juni in Essen UDE berät zu Studium und Stipendien

[14.06.2016] Jetzt aber schnell...! Der Bewerbungsschluss für viele Studiengänge naht, am 15. Juli ist Stichtag. Wer noch unentschlossen ist, sollte den 23. Juni nutzen. An diesem Donnerstag veranstalten die Hochschulen in NRW einen Langen Abend der Studienberatung. Auch die Universität Duisburg-Essen (UDE) nimmt sich zusätzlich Zeit für Abiturienten, Schüler und Eltern – und erweitert ihr Info-Angebot um einen interessanten Aspekt: das Stipendium.



Die Chancen sich sein Studium mitfinanzieren zu lassen, stehen nämlich gar nicht schlecht. Man muss nicht unbedingt ein Überflieger sein, um sich zu bewerben. Wie man das am besten angeht? Von 15 bis 17 Uhr informieren hierzu Förderwerke, außerdem gibt einen Kurzvortrag. Vor allem Studierende sind angesprochen.



Welches Fach ist das richtige – und was erwartet einen an der Uni? Darum geht es von 16 bis 20 Uhr. Studieninteressierte können sich individuell (kurz)beraten lassen und verschiedene Vorträge besuchen. Diese drehen sich ums Bewerben, Einschreiben und die Lehrerausbildung. Außerdem erzählen Studierende von ihrem spannenden Uni-Alltag. Auch Eltern sind willkommen.



Der Lange Abend findet ausschließlich am Essener Campus statt – im Hörsaalzentrum R14. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.



Weitere Informationen: http://www.uni-due.de/abz/studieninteressierte/langer_abend_der_studienberatung.shtml,

http://www.zsb-in-nrw.de

Jina Joseph Vazhavelil, Akademisches BeratungsZentrum Studium und Beruf, Tel. 0201/183-2348, jina.joseph-vazhavelil@uni-due.de



Redaktion: Ulrike Bohnsack, Tel. 0203/379-2429