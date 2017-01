12. Juli: Tag der Lehre mit HRK nexus Kompetenzorientiert prüfen

[08.07.2016] Tests und Prüfungen spiegeln den Lernfortschritt und die Lernergebnisse der Studierenden und belegen den Erfolg einer Lehrveranstaltung: Was können die Studierenden am Ende von Lernprozessen? Verfügen sie über flexibles und vernetztes Wissen, das sie auf neue Aufgaben anwenden können? Das kompetenzorientierte Prüfen steht im Mittelpunkt des Tags der Lehre an der Universität Duisburg-Essen (UDE) am 12. Juli, der zusammen mit dem Projekt nexus der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) ausgerichtet wird.



Prorektorin Prof. Dr. Isabell van Ackeren: „Eine der zentralen Herausforderungen der Bologna-Reform ist das Sichtbarmachen und Beurteilen von Handlungskompetenz, etwa in realitätsnahen oder simulierten Situationen.“ Wie dies in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen praktisch umgesetzt werden kann, erläutern interne wie auswärtige Experten auf dem Tag der Lehre. Das faire Prüfen aus studentischer Sicht, wird in einem abschließenden Podiumsgespräch erörtert. Der Gesprächsbedarf ist hoch, die Tagung ist bereits ausgebucht.



Weitere Informationen: https://www.hrk-nexus.de/aktuelles/termine/kompetenzorientiertes-pruefen-ii/



