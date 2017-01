UDE ist systemakkreditiert Gütesiegel: Qualität stimmt

[29.09.2016] Ein großer Meilenstein liegt hinter der Universität Duisburg-Essen (UDE): per Gütesiegel wurde ihr bestätigt, dass ihr internes Qualitätssicherungssystem (QS) so hervorragend aufgestellt ist, dass sie künftig all ihre Studiengänge selbst akkreditieren kann – einschließlich der Lehramtsstudiengänge. Das ist neu für eine Universität in Nordrhein-Westfalen. Grundlage hierfür ist eine Vereinbarung mit dem Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW.



Die Entscheidung fiel am 27. September in der Akkreditierungskommission der Agentur ACQUIN e.V. Eine Folge ist, dass alle UDE-Studiengänge als akkreditiert gelten, die die Prozesse des internen Qualitätssicherungssystems bereits durchlaufen haben.



Alle Bachelor-/Masterstudiengänge an deutschen Hochschulen müssen regelmäßig akkreditiert werden, um sicherzustellen, dass die festgelegten Qualitätsstandards eingehalten werden. Das Prüfsiegel des Akkreditierungsrats bescheinigt der UDE, dass sie selbst die hohe Qualität ihrer Studiengänge mit Hilfe ihres QS-Systems sicherstellen kann. Maßgebend sind die Vorgaben des Akkreditierungsrates und der Kultusministerkonferenz.



Weitere Informationen: Petra Pistor, Zentrum für Hochschul- und Qualitätsentwicklung, Tel. 0203/379-3532, petra.pistor@uni-due.de



Redaktion: Beate Kostka, Tel. 0203/379-2430, beate.kostka@uni-due.de