UDE-Erstsemester werden auf beiden Campi begrüßt Damit der Start an der Uni gelingt

[05.10.2016] Mit dem Studium beginnt ein völlig neuer Lebensabschnitt, oft sogar in einer anderen Stadt. Damit sich die Erstsemester möglichst schnell in den neuen Strukturen zurechtfinden und sich mit dem Campus-Alltag vertraut machen können, lädt sie die Universität Duisburg-Essen (UDE) zu einer Orientierungswoche vom 10. bis zum 14. Oktober ein.



Umrahmt wird die O-Woche durch die Begrüßungsveranstaltungen an den beiden Uni-Standorten: Los geht’s am Montag, 10. Oktober, um 9 Uhr im neuen Audimax (LX) am Duisburger Campus; am Freitag, 14. Oktober werden die Uni-Neulinge um 8.30 Uhr im alten Audimax (S04 T01 A01) am Essener Campus willkommen geheißen. Anmeldung unter http://udue.de/erstsemester.



Nach Vorträgen und der Begrüßung durch Rektor Prof. Dr. Ulrich Radtke erwartet die Studienstarter noch eine Überraschung: Weil mit Musik bekanntlich vieles leichter geht, feiert das Musik-Video einer UDE-Studentin in diesem Rahmen Premiere. Darin verrät sie persönliche Tipps zu ihren Lieblingsorten in Duisburg und Essen.



Anschließend diskutieren führende Vertreter der beiden Hochschulstädte, der UDE und der Studierenden über die aktuellen Herausforderungen zum Semesterstart. Mit einem Poetry Slam, moderiert durch die bekannte Moderatorin und Kabarett-Künstlerin Sandra Da Vina, endet der erste Teil der Begrüßungsveranstaltung.



Noch Fragen? Wer sich persönlich beraten lassen möchte, kann dies direkt im Anschluss auf dem Markt der Möglichkeiten tun (LA-Foyer in Duisburg bzw. S04 und S06 in Essen). Verschiedene Serviceeinrichtungen stehen den Uni-Neulingen Rede und Antwort. Auch während der gesamten O-Woche gibt es ein breit gefächertes Einführungsprogramm. Dann geht es für die Studienanfänger in die Fakultäten, wo sie in ihre jeweiligen Fächer eingeführt werden und ihre Kommilitonen kennenlernen.



Weitere Informationen: https://www.uni-due.de/erstsemester/orientierungsphasen/ und https://www.uni-due.de/erstsemesterbegruessung/



Redaktion: Beate Kostka, Tel. 0203/379-2430, beate.kostka@uni-due.de