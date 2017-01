Prof. Dr. Oliver Büttner ist neu an der UDE Augen-Blicke erforschen

[27.10.2016] Konsum – für manche ein pures Erlebnis! Häufig landen bei ihnen viel mehr Produkte im Wagen als nötig. Was sich psychologisch bei solchen Kaufentscheidungen abspielt, ist eines der Forschungsthemen von Dr. Oliver Büttner (41). Der neue Professor für Wirtschaftspsychologie an der Fakultät für Ingenieurwissenschaften der Universität Duisburg-Essen (UDE) ist Experte für Konsumentenverhalten und untersucht u.a., was Menschen beim Einkauf motiviert.



Damit Ladenbesucher zu Kunden werden oder ungeplant kaufen, investieren Industrie und Handel beträchtliche Summen. Immerhin entscheide ein Großteil der Menschen erst während des Einkaufs, was sie erwerben. Professor Büttner untersucht, was sie anspricht und zum Kauf animiert. Je mehr man über ihr Verhalten erfährt, desto besser wisse man, welche Marketingmaßnahmen erfolgversprechend sein werden und welche nicht. Zudem lassen sich aus seinen Studien Empfehlungen zum Schutz von Verbrauchern ableiten, z.B. von impulsiven Käufern oder Kindern. Seine Forschung zum Kaufverhalten wurde von 2011 bis 2014 durch einen Marie Curie Grant der EU gefördert.



Worauf Verbraucher ihre Aufmerksamkeit richten, leitet Büttner u.a. von ihren Blickbewegungen (eye tracking) im Verkaufsraum ab. Daran kann man ablesen, wie sie Informationen oder Werbung aufnehmen und verarbeiten. Hierzu wird der Psychologe ein Eye-Tracking-Labor einrichten.



Büttner studierte von 1995 bis 2002 Psychologie an der Universität Erlangen-Nürnberg und der Universidad de Sevilla, Spanien; seine Schwerpunkte legte er auf wirtschafts- und sozialpsychologische Themen. Von 2002 bis 2008 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Göttingen. Nach der Promotion (2008) ging er an die Zeppelin Universität (2008 bis 2010) und an die Universität Wien (2010 bis 2016). 2014/15 vertrat er an der Zeppelin Universität den Lehrstuhl für Marketing und Konsumentenverhalten.



Prof. Dr. rer. pol. Oliver Büttner, Tel. 0203/379-1150, oliver.buettner@uni-due.de

