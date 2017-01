UDE macht bei den Wochen der Studienorientierung mit Das richtige Fach finden

[16.12.2016] BWL, E-Technik oder Germanistik? In NRW finden vom 9. Januar bis zum 14. Februar die Wochen der Studienorientierung statt. Und auch die Universität Duisburg-Essen (UDE) hilft Schülern mit Vorträgen und Workshops, für sich das richtige Fach zu entdecken.



An verschiedenen Terminen stellen die Mitarbeiter des Akademischen Beratungs-Zentrums und der Fakultäten Studiengänge vor, darunter aus den Wirtschaftswissenschaften, der Informatik und dem Lehramt. Sie informieren außerdem, wie man sich bewirbt und einschreibt.



Highlight ist die Engineer‘s Night am Freitag, 27. Januar. Ab 17 Uhr präsentieren Ingenieure ihre neuesten Entwicklungen und laden zur Experimente-Show (Uni-Bereich Bismarckstraße).



Nicht für Studieninteressierte, sondern für deren Mütter und Väter ist das Elternforum gedacht: am Dienstag, 31. Januar, 18.30 Uhr, im Hörsaalzentrum LX am Duisburger Campus.



Und damit nicht genug: Einen geballten Einblick ins Uni-Leben gibt es am 16. Februar – dann ist Schülerinfotag.



Weitere Informationen:

https://www.uni-due.de/abz/studieninteressierte/wochen_der_studienorientierung

https://www.uni-due.de/abz/studieninteressierte/infotag

https://www.uni-due.de/abz/studieninteressierte.shtml

https://www.uni-due.de/engineersnight/