Feierlicher Auftakt am 10. Januar Fit für den Arbeitsmarkt mit ProSALAMANDER

[03.01.2013] Sie sind zwischen 24 und 49 Jahre alt, haben ihren Hochschulabschluss in 17 verschiedenen Nationen abgelegt und leben inzwischen als Zuwanderer in Deutschland. Ihre Zeugnisse haben hier jedoch nicht den gleichen Stellenwert wie in ihrer Heimat und arbeiten deshalb in einem Beruf, der nicht ihrer Qualifikation entspricht – der typische Fall des promovierten Taxifahrers.



Mithilfe des ProSALAMANDER-Programms an den Universitäten Duisburg-Essen (UDE) und Regensburg (UR) haben jetzt die ersten 25 Stipendiaten die Chance, sich nachzuqualifizieren und einen Bachelor- oder Masterabschluss zu erwerben. Für das Pilotprojekt stellt die Stiftung Mercator über vier Jahre 2,5 Mio. Euro zur Verfügung.



Die zehn UDE-Stipendiaten werden am 10. Januar (10 Uhr, Glaspavillon am Essener Campus) offiziell willkommen geheißen. Sie werden in den Studienrichtungen Ingenieur- oder Wirtschaftswissenschaften ausgebildet. Guntram Schneider, Minister für Arbeit, Integration und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen, wird über die Integration ausländischer Akademiker/innen auf dem deutschen Arbeitsmarkt sprechen.



ProSALAMANDER verfolgt einen Drei-Säulen-Ansatz, der neben der fachlichen Nachqualifizierung auch die Studier- und Arbeitsfähigkeit in akademischen Berufen in den Blick nimmt. Mögliche sprachliche und methodische Schwierigkeiten sollen festgestellt und behoben werden. Kernelemente des Programms sind intensive Beratung und Betreuung. Nach 12 bis 18 Monaten kann der deutsche Bachelor- oder Masterabschluss erworben werden.



