Wochen der Studienorientierung an der UDE Kompass für den Campus

[09.01.2013] Wochen der Studienorientierung an der UDE

Kompass für den Campus



Die Auswahl ist groß: Weit über 1.000 Studiengänge gibt es aktuell in Nordrhein Westfalen. Wer da den Überblick behalten will, ist mit den „Wochen der Studienorientierung“ des NRW-Wissenschaftsministeriums gut beraten. Auch die Universität Duisburg-Essen (UDE) beteiligt sich rege: Vom 14. Januar bis 1. Februar stellen sich an beiden Campi die Fakultäten vor.



Welches Fach passt zu mir? Wie soll ich mein Studium bezahlen? Und ist Soziologie & Co. ebenso was für Jungs wie technische Studiengänge für Mädchen? Um allen den Einstieg zu erleichtern, präsentieren sich die Geistes- und Bildungswissenschaften ebenso wie die Studiengänge der Gesellschafts-, Natur- und Wirtschaftswissenschaften. Außerdem gibt es Infos zum UDE-Lehramtsstudium und einen eigenen MINT-Tag mit Laborführungen und Vorträgen für Technikfans.



Erstmals gibt es außerdem einen Tag nur für Schüler zum Thema „Soziales ist nichts was für Jungs?!“ Und selbst die Eltern, die sich immer stärker in die Planung einbringen wollen, werden individuell umsorgt: ein spezielles Elternforum beantwortet alle Fragen rund um Zulassung und Studienfinanzierung.



Damit möglichst viele von den Veranstaltungen profitieren, finden sie nachmittags statt. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Die genauen Termine sind online abrufbar: http://www.uni-due.de/abz/studieninteressierte/wochen_der_studienorientierung



Weitere Informationen:

Michaela Christoph, Tel. 0203/379-3651, michaela.christoph@uni-due.de

Redaktion: Carmen Tomlik, Tel. 0203/379-1489