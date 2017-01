Kooperationsvertrag mit der Kunstakademie Düsseldorf Zweitfach an der UDE studieren

[21.01.2013] Mehr Auswahl haben ab sofort die Lehramtsstudierenden an der Kunstakademie Düsseldorf. Dank eines neuen Kooperationsvertrags mit der Universität Duisburg-Essen (UDE) können sie ihr zweites Unterrichtsfach künftig unter mehr als 20 verschiedenen Fachrichtungsangeboten auswählen, von den Sprachen über die MINT-Fächer bis hin zu Sozialwissenschaften. Wer das neue Angebot nutzen möchte, bewirbt sich nach seiner Einschreibung an der Kunstakademie zusätzlich als Zweithörer an der UDE.



Die neue Kooperation ist eingebettet in ein zunehmend dichtes Netz ähnlicher Vereinbarungen der UDE mit den Hochschulen im Rhein-Ruhr-Raum. Es gibt viele Gründe für die engere Zusammenarbeit, etwa im Bereich von Promotionskollegs oder Studiengängen, in der Lehrerbildung oder übergreifenden Projektanträgen in Forschung und Lehre. Übergreifendes Ziel ist, der regionalen Bevölkerung mehr Chancen auf einen Bildungsaufstieg zu ermöglichen auf der Basis eines durchlässigeren Hochschulsystems.



