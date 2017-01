Gelungene UDE-Stipendienfeier Mehr als Geben und Nehmen

[23.01.2013] Sie sind nicht einfach Geldgeber, sondern eher so etwas wie Paten: die Förderer im Deutschlandstipendien-Programm. Deshalb waren die ausgewählten Studierenden der Universität Duisburg-Essen (UDE) auch ein wenig aufgeregt, als sie ihre Unterstützer persönlich kennenlernen konnten. Bei einem festlichen Abendessen ging es gestern (22. Januar) nicht nur um die Karriere.



Neugier, Vorfreude und Vertrauen machten die besondere Atmosphäre dieses Festes aus. Was ist das für ein Mensch, der mir hilft, ohne Geldsorgen zu lernen?, fragten sich die Studierenden. Und welche Pläne haben die Stipendiaten? Das interessierte die Förderer. Angeregt wurde über die Zukunft nachgedacht; Praxistipps und Angebote für die ersten beruflichen Schritte wurden offen angesprochen. Die Gäste tauschten auch kulturelle Tipps und ihre unterschiedlichen Eindrücke vom Leben im Revier. So können starke Verbindungen entstehen – über den Förderzeitraum hinaus.



Ehrengast Cornelia Quennet-Thielen lobte, dass die Hochschule so noch mehr ein Ort der Begegnung und des Austauschs werde. Die Staatssekretärin im Bundesministerium für Bildung und Forschung sagte außerdem: „Mich freut besonders, dass sich unter den Stipendiaten ebenso viele Studierende aus nicht-akademischen Elternhäusern und aus Zuwandererfamilien befinden wie unter allen Studierenden. Denn das heißt: Aufstieg durch Bildung ist hier keine Wunschvorstellung mehr, sondern Realität.“



Hintergrund: 347 Studierende profitieren an der UDE ein Jahr lang von dem Stipendienprogramm, an dem sich fast 80 Förderer beteiligen, darunter Unternehmer, Wissenschaftler und Privatleute.





