Infotag zum Studiengang Pharmaceutical Medicine Rauf auf die Karriereleiter

[22.02.2013] Praxisnah, international, anspruchsvoll: 200 angehende Führungskräfte haben den Studiengang Pharmazeutische Medizin schon durchlaufen, nun beginnt an der Universität Duisburg-Essen (UDE) eine neue Runde. Wer sich für einen der 25 Plätze interessiert, sollte sich zum Infotag am Freitag, 1. März, anmelden. Von 15 bis 19 Uhr erklären Dozenten im Audimax des Universitätsklinikums Essen, wie das berufsbegleitende Masterstudium genau aufgebaut ist und was es kostet.



Zwei Jahre dauert das englischsprachige Angebot. Experten aus der Praxis vermitteln Wissen zu allen Bereichen der Arzneimittelentwicklung, außerdem zu BWL und Marketing. Auch Kommunikations- und Präsentationstechniken werden trainiert.



„Pharmaceutical Medicine“ richtet sich an Mediziner, Pharmazeuten, Biologen und andere Naturwissenschaftler aus dem In- und Ausland, die mindestens ein Jahr Berufspraxis haben.



Die Teilnahme am Infotag ist kostenlos, eine Anmeldung erforderlich unter Tel. 0201/723-3467 oder office@pme-institute.com.



Weitere Informationen: http://www.pme-institute.com

Gudrun Bayer-Kulla, Tel. 0201-723 3467, office@pme-institute.com