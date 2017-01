Partnerhochschule zu Gast Hoher Besuch aus den USA

[28.02.2013] Richard Brandt von der Lehigh University in Pennsylvania (USA) besuchte kürzlich die Universität Duisburg-Essen (UDE) und wurde auch von Rektor Prof. Dr. Ulrich Radtke begrüßt. Sie kennen sich gut, sie trafen sich bereits im Umfeld eines Ministerbesuchs in den USA. Brandt hält persönlichen Kontakt zur Mercator School of Management an der UDE. Die Fakultät für Betriebswirtschaft unterhält seit langem ein erfolgreiches Austauschprogramm mit der renommierten US-Universität, die auch mit dem Institut für Soziologie an der UDE partnerschaftlich verbunden ist.



