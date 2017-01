Info-Veranstaltung für Schüler Vor dem Abi schon studieren

[06.03.2013] Weit über hundert Schüler nutzen in jedem Semester das Frühstudium der Universität Duisburg-Essen (UDE). Etwa 200 Seminare, Übungen und Vorlesungen stehen ihnen offen. Während viele einfach nur Uniluft schnuppern wollen, haben einige schon ganz konkrete Ziele: Sie möchten ein Zertifikat erwerben oder Prüfungen machen und sich das später auf ein Studium anrechnen lassen. Hierzu veranstaltet die UDE zwei Infonachmittage, am 11. März von 16 bis 17 Uhr am Campus Essen (Raum S04 T01 A02), und am 12. März von15 bis 16 Uhr am Campus Duisburg (Raum LK 52).



Das Schülervorlesungsverzeichnis zum Sommersemester steht bereits im Netz. In fast allen Fächern – von A wie Angewandte Informatik über P wie Politikwissenschaft bis V wie Volkswirtschaftslehre – dürfen sich die Schüler unter die Studierenden mischen.



Weil die Jörg-Keller-Stiftung auch im kommenden Halbjahr das Frühstudium fördert, können Fahrtkosten bezuschusst werden.



Weitere Informationen: http://www.uni-due.de/abz/studieninteressierte/fruehstudium.php

Michaela Christoph, Tel. 0203/379-3651, michaela.christoph@uni-due.de, Dr. Verena Wockenfuß, Tel. 0201/183-4995, verena.wockenfuss@uni-due.de



Redaktion: Ulrike Bohnsack, Tel. 0203/379-2429