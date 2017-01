Ringvorlesung zur Logik des Scheiterns in der Frühen Neuzeit Pleiten, Pech und Pannen

[23.04.2013] Scheitern ist mehr als ein Rückschlag oder verzeihlicher Fehler. Wer scheitert, versagt – und das ganz sichtbar für sein Umfeld, weshalb moralische Urteile nicht lange auf sich warten lassen. Um Verlierer, ruinierte Pläne und wie man aus Schaden klug wird, geht es bei der Ringvorlesung „Pleiten, Pech und Pannen“, die am Montag, 29. April, beginnt. An acht aufeinanderfolgenden Terminen blicken die Geisteswissenschaftler der Universität Duisburg-Essen (UDE) auf die Frühe Neuzeit und geben literarische, historische und theologische Beispiele dafür, was passiert, wenn etwas gründlich daneben geht.



So drehen sich die Vorträge um barocke Reiseerzählungen, die Literaten Thomas Morus und Percy B. Shelley, den Großbrand von London, den Seefahrer Walter Raleigh und seine erfolglosen Expeditionen nach Südamerika. Ebenso um die englische Zeitungslandschaft des 17./18. Jahrhunderts, um Wirtschaftspleiten im 18. Jahrhundert, koloniale Ambitionen Schottlands und die Frage, warum Religionsgespräche schief gehen.



„Scheitern kann nur, wer Pläne hat“, erklärt Prof. Dr. Stefan Brakensiek. Der Historiker hat die Ringvorlesung angestoßen. „Wir beschäftigen uns folglich auch damit, wie sich Menschen ihre Zukunft vorstellen und wie sie damit umgehen, wenn sie keinen Erfolg haben. Ziehen sie sich schamvoll zurück, tun sie, als ob nichts sei, oder lernen sie dazu?“



Der bekannte deutsche Historiker Reinhard Koselleck habe darauf hingewiesen, so Brakensiek, dass viele neue Ideen aus einem Scheitern entstehen. Die Verlierer seien prädestiniert, über den Zustand der Welt und das eigene Handeln nachzudenken. „Reflexivität aus der Erfahrung des Scheiterns also? Was bedeutet das für die Vorstellung von der Reflexivität der Moderne? Kommt sie erst zum Tragen, wenn allzu zukunftsfrohe Projekte an der Realität zerschellt sind? Und was gilt dann für die Epoche der Frühen Neuzeit, die sich ihrer eigenen Modernität jedenfalls nicht völlig bewusst war?“



Die Ringvorlesung nähert sich diesen Fragen aus unterschiedlichen Perspektiven – ein für das Publikum höchst vergnügliches Vorhaben, versprechen die Referenten.



Die Vorträge finden immer montags um 18.15 Uhr im Casino des Studentenwerks, Universitätsstr. 12, am Essener Campus statt.



Das Programm im Überblick:



29. April

Kurze Einleitung zur Fragestellung und zum Programm

Stefan Brakensiek

A miserable sight: Der Großbrand von London 1666

Christoph Heyl



6. Mai

Fragmente als gescheiterte Texte: Konzeptionelle Brüche in Fragmenten von Thomas Morus und Percy B. Shelley

Jens Gurr



13. Mai

Substituting Dreams for Achievement: Walter Raleighs Die Entdeckung Guianas und das „Salzen“ der Goldminen

Frank Erik Pointner



27. Mai

(Durch-)Brüche – Experimente in der englischen Zeitungslandschaft des 17./18. Jahrhunderts

Birte Bös



3. Juni

Projektemacher – Einige systematische Hintergründe ökonomischen Scheiterns im 18. Jahr¬hundert

Stefan Brakensiek



10. Juni

Fehlschlag, Fatum, Fama – Scheitern in barocken Reiseerzählungen

Jörg Wesche



17. Juni

Das Darien-Projekt: Die publizistische Aufarbeitung des Scheiterns der kolonialen Ambitionen Schottlands

Claudia Claridge



24. Juni

Warum Religionsgespräche scheitern. Anmerkungen zum innerchristlichen Diskurs des 16. Jahrhunderts

Marcel Nieden

Anschließend:

Podiumsdiskussion: Scheitern in der Frühen Neuzeit





Weitere Informationen: Prof. Dr. Stefan Brakensiek, Tel. 0201/183-3586, stefan.brakensiek@uni-due.de



Redaktion: Ulrike Bohnsack, Tel. 0203/379-2429