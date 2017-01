Interdisziplinäre Ringvorlesung beginnt Vielfalt der Welten

[13.05.2013] Die Gesellschaft ist bunt, und das ist gut so. Denn wie sollte sie sich sonst weiterentwickeln? Anders zu leben, zu denken, zu glauben, andere Wurzeln zu haben, bereichert das Miteinander – bringt aber auch Herausforderungen. Um die „Vielfalt in sozialen und kulturellen Welten“ dreht sich eine interdisziplinäre Ringvorlesung an der Universität Duisburg-Essen (UDE). Sie beschäftigt sich mit aktuellen wie historischen Themen und lenkt den Blick auf multi- und transkulturelle Zusammenhänge. So geht es u.a. um die Ursprünge der südafrikanischen Apartheid, um Jugendliche und Islamprediger oder inszenierte Mehrsprachigkeit in deutschsprachigen TV-Serien.



Die Vorträge stellen aktuelle Forschungen vor. Sie finden immer donnerstags von 16 bis 17.30 Uhr im Bibliothekssaal (R09 T00 K18) am Essener Campus statt.



Veranstaltet wird die Ringvorlesung von Prof. Dr. Patricia Plummer vom Institut für Anglophone Studien, dem Prorektorat für Diversity Management und dem Essener Kolleg für Geschlechterforschung.



Das Programm im Überblick:



16. Mai

Diversity – Vielfalt – Grenzüberschreitungen. Eine Einführung

Prof. Dr. Patricia Plummer (Postcolonial Studies)



23. Mai

Postkoloniale Kulturen und Literaturen im Englischunterricht

Prof. Dr. Maria Eisenmann (Englische Literaturdidaktik)



6. Juni

Die fremden Sprachen in der eigenen: Wie Fernsehfilme und -serien Multilingualität inszenieren und simulieren

Prof. Dr. Rolf Parr (Germanistik)



13. Juni

Diversity Management der besonderen Art: Die Entstehung der südafrikanischen Apartheidpolitik aus der Sozialfürsorge

Prof. Dr. Christoph Marx (Außereuropäische Geschichte)



20. Juni

Prediger des Islam und ihre Attraktivität für Jugendliche – eine Forschungsskizze

Prof. Dr. Jo Reichertz (Kommunikationswissenschaft)



27. Juni

queering diversity: Ein Spannungsfeld zwischen Sichtbarmachung und Disziplinierung im Diversity-Diskurs

Dr. Lisa Mense (Sozialwissenschaften)



4. Juli

Was verspricht die Rede vom post-racial turn?

Prof. Dr. Barbara Buchenau (Nordamerikastudien)



11. Juli

„Miss Jones takes an Omnibus to Baghdad“: London als orientalische Stadt

Prof. Dr. Christoph Heyl (Anglistik)





Weitere Informationen:

http://www.uni-due.de/anglistik/postcolonial_studies

http://www.uni-due.de/ekfg/ringvorlesung-diversityforschung2013.shtml

Prof. Dr. Patricia Plummer, Tel. 0201/183-4004, patricia.plummer@uni-due.de



Redaktion: Ulrike Bohnsack, Tel. 0203/379-2429