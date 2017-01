Sprachkurse für Gaststudierende aus dem Ausland Der deutsche Sommer

[27.05.2013] Sprachen lernt man am besten im jeweiligen Land. Intensivtrainings und Besichtigungstouren in die Umgebung kombinieren die Sprachkurse an der Universität Duisburg-Essen (UDE). Vor allem der Sommer ist ein beliebter Zeitraum für Studierende der UDE-Partneruniversitäten, um im Herzen des Ruhrreviers ihre deutschen Sprachkenntnisse aufzufrischen.



Im Juni (3.-28.6.) werden vor allem Gaststudierende aus den USA erwartet. Im Juli (8.-27.7.) kommen dann Deutschlernende der Partneruniversität Macquarie aus dem australischen Sydney. Ramona Karatas, Leiterin der Sektion für Internationale Beziehungen in der Fakultät für Geisteswissenschaften: „Im August kommen dann viele Studierende aus China, Frankreich, Israel, Italien, Japan, Polen, Rumänien, Tunesien, Ukraine oder auch Ungarn zum Deutschlernen an den Essener Uni-Campus.“



Begrüßungstermine und Orte:

• Junikurs: Montag, 03.06., 9.30 Uhr, im Casino des Gästehauses des Studentenwerks, Reckhammerweg 1

• Julikurs: Montag, 08.07., 10.45 Uhr, R12 V03 D20

• Augustkurse: Montag, 05.08., 10 Uhr, R11 T00 D01



Weitere Informationen:

• Ramona Karatas, Tel. 0201/183-3371, ramona.karatas@uni-due.de

• http://www.uni-due.de/geiwi/international

• http://www.uni-due.de/geisteswissenschaften/internationales/Sommerkurse.php



