Programm der SommerUni ist jetzt komplett In den Ferien auf den Campus

[28.05.2013] Magnete können auch flüssig sein – wer das nicht einfach glauben möchte, ist herzlich eingeladen, dem Phänomen auf den Grund zu gehen. Bei der SommerUni in Natur- und Ingenieurwissenschaften an der Universität Duisburg-Essen (UDE) können jeweils 70 Mädchen und Jungen mitmachen. Ein paar Plätze sind noch frei, und das aktuelle Programm ist jetzt online.



Die Teilnehmer besuchen unter anderem das Reinraumlabor; sie können dabei zusehen, wie komplexe Bauteile einfach ausgedruckt werden, spielen mit Robotern oder steuern an einem Fahrsimulator ein Binnenschiff auf dem Rhein. Wie es um die Luftqualität in unseren Städten bestellt ist, verrät ihnen die Klimastation auf dem Essener Campus, und sie lernen, warum unerwartete Blickwinkel die Mathematik vorangebracht haben.



Praktische Eindrücke vermittelt der Kontaktika-Tag: Dann besuchen die Jugendlichen namhafte Industrie- und Wirtschaftsunternehmen in der Region. Die SommerUni läuft vom 26. bis zum 30. August und kostet 40 Euro (für Mittagessen und Fahrten zwischen den Campi).



Weitere Informationen: http://www.uni-due.de/suni/

Judith Bottermann, Tel. 0203/379-3790, sommeruni@uni-due.de

Redaktion: Katrin Koster, Tel. 0203/379-1488