20.06.: Tag der Lehre an der UDE TED im Hörsaal

[13.06.2013] Das computergestützte Lernen steht im Mittelpunkt des Tags der Lehre am 20. Juni ab 13 Uhr in der Brücke am Essener Campus der Universität Duisburg-Essen (UDE). Studierende und Lehrende können sich hier zu Fragen des E-Learnings in der Lehre austauschen und gemeinsam neue Ideen und Ansätze für die Hochschule entwickeln. Prorektor Prof. Dr. Franz Bosbach: „Wir möchten vor allem auch Studierende ermuntern, ihre Anregungen in die weitere Entwicklung einzubringen.“



Nach der Vorstellung gelungener Einsatz-Beispiele („TED im Hörsaal“) werden in einer Zukunftswerkstatt verschiedene eLearning Szenarien durchgesprochen und diskutiert. Die Podiumsdiskussion um 17 Uhr wird durch den Hörfunk-Journalisten Armin Himmelrath moderiert.



Weitere Informationen:

• http://www.uni-due.de/tdl/programm



Redaktion: Beate H. Kostka, Tel. 0203/379-2430