Gedenkkolloquium Im Andenken an Prof. Wolfgang Hoeppner

[25.06.2013] Vor genau einem Jahr verstarb der bekannte Computerlinguistik-Experte Prof. Dr. Wolfgang Hoeppner (62) von der Universität Duisburg-Essen (UDE). Aus diesem Anlass richtet ihm die Abteilung für Informatik und Angewandte Kognitionswissenschaft der UDE am kommenden Freitag, 28. Juni, ein Gedenkkolloquium aus. In Vorträgen werden aktuelle Themen des Fachgebiets sowie Stationen im Wirken des geschätzten Kollegen vorgestellt. Außerdem wird ein Blick in die Zukunft des Fachgebietes Computerlinguistik/Sprachtechnologie geworfen.



Hoeppner war ein in Forschung, Lehre und universitärer Selbstverwaltung hoch engagierter Hochschulprofessor. Unter anderem war er viele Jahre Uni-Senator und Dekan des Fachbereichs Sprach- und Literaturwissenschaft. Auch in den wissenschaftlichen Fachverbänden übernahm er Verantwortung. Gutachterlich tätig war er u.a. für die Deutsche Forschungsgemeinschaft oder die Volkswagen Stiftung. An der UDE engagierte er sich besonders für die interdisziplinäre Profilierung und fachliche Weiterentwicklung des bundesweit stark nachgefragten Studiengangs Angewandte Kognitions- und Medienwissenschaft (Komedia). Wichtig war ihm außerdem die hochschulübergreifende Vernetzung der Informatikstudiengänge unter dem Dach der Universitätsallianz Metropole Ruhr.



