Neuer Jean Monnet Lehrstuhl

[25.07.2013] Seit knapp einem Jahr lehrt und forscht Prof. Michael Kaeding (36) an der Universität Duisburg-Essen (UDE) im Bereich der Europäischen Integration und Europapolitik. Nun ist er auch noch Inhaber eines Jean Monnet Lehrstuhls geworden, um den sich auch knapp 600 andere Kollegen beworben hatten.



Diese EU-Auszeichnung erhalten nur angesehene Professoren, die international publikations- und lehrerfahren sind und sich in der europäischen Integration bestens auskennen. Der Förderbetrag für drei Jahre beträgt 45.000 Euro und kommt Hochschulprojekten zugute, die das Wissen über die Europäische Union verbreiten helfen. Konkret geht es Kaeding und seinem Team darum, die Entscheidungsprozesse innerhalb der EU und die Akzeptanz der EU-Politik in den Mitgliedsstaaten näher zu beleuchten.



Kaeding studierte an der Universität Konstanz Verwaltungswissenschaften und absolvierte Auslandsaufenthalte in Frankreich, an den Universitäten Pavia und Moskau, in der Delegation der Europäischen Union in Washington und dem Ratssekretariat in Brüssel. Anschließend promovierte er an der niederländischen Universität Leiden, wo er auch als Post-Doc forschte. In den Niederlanden war er auch die letzten fünf Jahre tätig: Als Senior Lecturer arbeitete er in Maastricht am Europäischen Institut für Öffentliche Verwaltung (EIPA) und lehrte als Gastdozent an der dortigen Universität im Rahmen des Masterprogamms European Public Administration (EPA). Zwischenzeitlich ging er 2010 als Fulbright Stipendiat an die University of Wisconsin, Madison/USA.



Kaeding forscht und lehrt zu den europäischen Institutionen und deren Entscheidungsprozessen. Ebenso befasst er sich mit der Europäisierung nationaler politischer Systeme sowie der Umsetzung von EU-Recht in den Mitgliedsstaaten. Seit 2007 ist er zudem Redaktionsbeirat der Zeitschrift Journal of European Integration.



