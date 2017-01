Sprachkurse Im Sommer Deutsch lernen

[30.07.2013] Die einen genießen ihre Freizeit am Strand, die anderen frischen Ihre Deutschkenntnisse auf: Anfang August kommen 87 Studierende verschiedener Partnerhochschulen an die Universität Duisburg-Essen (UDE) zum Deutschlernen. Sie stammen aus Benin, China, Frankreich, Israel, Italien, Japan, Jordanien, Kasachstan, Norwegen, Polen, Rumänien, Russische Föderation, Schweden, Tunesien, Ukraine, Ungarn und Usbekistan. Die Kurse kombinieren Unterrichtselemente mit vielfältigen Exkursionen in den Kultur- und Wirtschaftsraum Rhein-Ruhr. Offiziell begrüßt werden die Gäste am Montag, 5. August, 10 Uhr in R11 T00 D01 am Campus Essen.



Weitere Informationen:

Ramona Karatas, Tel. 0201/183-3371, ramona.karatas@uni-due.de



Redaktion: Beate H. Kostka, Tel. 0203/379-2430