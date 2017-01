UDE hilft Schülern bei der Orientierung Studieren – aber was?

[10.09.2013] BWL oder Geschichte? Chemie oder Maschinenbau? Was sie studieren sollen, beschäftigt viele Schüler nicht erst zum Abitur. Die Universität Duisburg-Essen (UDE) hilft mit verschiedenen Angeboten, sich richtig zu entscheiden.



Wer noch völlig unentschlossen ist, dem rät das Akademische Beratungs-Zentrum ABZ zum Workshop „Deine Studienwahl – schon klar?" An einem Nachmittag lernen die Teilnehmer, wie man das Passende für sich findet. Verschiedene Termine stehen bis Januar an: So am 17. September in Essen oder am 22. Oktober in Duisburg – jeweils von 14.30 bis 18.30 Uhr. Anmeldung und Infos unter http://www.uni-due.de/abz/studieninteressierte/schuelerseminare.shtml



Auch der Schülerinfotag hilft bei der Orientierung. Am 2. Oktober stellen sich alle Studiengänge vor; es gibt an beiden Campi ein abwechslungsreiches Programm aus Kurzvorträgen und Laborführungen. Los geht es um 9 Uhr – Motto: einfach vorbei kommen. http://www.uni-due.de/abz/studieninteressierte/infotag



Wer schon weiß, was er studieren will, dem rät Michaela Christoph vom ABZ seine Vorstellungen zu überprüfen: „Im Schülervorlesungsverzeichnis sind quer durch alle Fächer Vorlesungen, Übungen und Seminare der ersten beiden Semester aufgelistet. Am besten schnuppert man einmalig in eine der Veranstaltungen hinein, lässt sich dann im ABZ beraten und spricht außerdem mit der jeweiligen Fachschaft. Das hilft den meisten sehr viel weiter.“



Erst probieren, dann studieren heißt es zudem in ausgewählten Fächern. In Chemie, Elektrotechnik, Bauingenieurwesen, Physik oder Wirtschaftsinformatik stellen Dozierende ihre Studiengänge vor – Laborversuche inklusive. Das Probestudium läuft gut vereinbar mit der Schule nachmittags oder samstags.



Eine weiterer Weg, Uni-Luft zu schnuppern, ist das Frühstudium (ab Klasse 10). Alle Fakultäten beteiligen sich. Viele Schüler nutzen es, um Fächer zu testen; sie kommen sogar regelmäßig an die Uni, schreiben Klausuren oder Hausarbeiten und halten Referate. „Das hört sich nach viel Arbeit an, an der UDE machen das aber etwa hundert Schüler jedes Semester. Die Leistungen werden in der Regel für das spätere Studium anerkannt“, ermutigt Christoph. Wer mehr wissen möchte: Am 1. und 2. Oktober finden Infotreffen statt.

http://www.uni-due.de/imperia/md/content/abz/studieninteressierte/svv_ws_13_14.pdf



Auch für besorgte Mütter und Väter hat die Studienberatung wieder ein Ohr. Sie veranstaltet in den kommenden Wochen die beliebte Elternsprechstunde: am 26. September um 16 Uhr im Bildungspunkt in der Essener Innenstadt sowie am 24. Oktober, um 14 Uhr im Blauen Haus in der Duisburger City. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.





Weitere Informationen: http://www.uni-due.de/abz/studieninteressierte.shtml

Michaela Christoph, Tel. 0203/379-3651, michaela.christoph@uni-due.de



Redaktion: Ulrike Bohnsack, Tel. 0203/379-2429