Ausstellungsplakat (Bild: Verein Deutsche Sprache e.V.)

UB-Ausstellung über englische Wörter im Deutschen Gezielte Streifschüsse

[27.09.2013] „Das ist ein stylisher Look. Wir canceln das Meeting“: Denglisch kennt jeder aus dem Alltag. Wie Karikaturisten mit diesem Thema umgehen, zeigt eine Ausstellung in der Unibibliothek der Universität Duisburg-Essen (UDE) vom 4. bis 31. Oktober. Der Verein Deutsche Sprache e.V. präsentiert „Gezielte Streifschüsse“ in den Fachbibliotheken LK am Campus Duisburg sowie GW/GSW am Campus Essen. Zu sehen sind 60 Zeichnungen von Künstlern, die teils aus der überregionalen Presse bekannt sind, darunter auch Peter Gaymann oder Horst Haitzinger.



In den vergangenen 50 Jahren ist der Einfluss des Englischen auf alle Themenbereiche des Deutschen stark angestiegen. Dieses Gemisch aus Englisch und Deutsch soll verschleiern oder einem Sachverhalt mehr Eigenschaften verleihen, als er augenscheinlich hat. Man erlebt es immer häufiger beim Einkauf („Sale“, „Non Food-Sortiment“), in den Medien (besonders bei Sportmoderatoren) und immer häufiger im Beruf. Wer könnte dies besser satirisch-kritisch aufspießen als die Karikaturisten? Denn die charakteristischen Züge von Denglisch-Sprechern bilden oft einen köstlichen Kontrast zur sprachlichen Wirklichkeit.



Besucher können sich die Karikaturen während der Öffnungszeiten der Uni-Bibliothek kostenfrei ansehen (montags bis freitags von 8 bis 22 Uhr, samstags und sonntags von 10 bis 20 Uhr). Die Ausstellung wird in ganz Deutschland gezeigt. Der gemeinnützige Verein Deutsche Sprache e.V. (VDS) in Dortmund setzt sich für die Förderung und Weiterentwicklung der deutschen Sprache ein.



Weitere Informationen:

• Verein Deutsche Sprache e.V. (VDS), Tel. 0231/794 85 20, info@vds-ev.de, www.vds-ev.de´



Redaktion: Beate H. Kostka, Tel. 0203/379-2430

Bildhinweis:

Ein Foto zu dieser Pressemitteilung (Bildbeschreibung: Ausstellungsplakat (Bild: Verein Deutsche Sprache e.V.)) können Sie herunterladen unter:

"http://www.uni-due.de/imperia/md/images/samples/2013/bilderpressemitteilungen/ub-ausstellung_streifschuesse.jpg"