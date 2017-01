Jobmesse und Bewerbungsmappen-Check Karriereschub für Absolventen

[31.10.2013] Ein Nachmittag, an dem sich viel bewegt: Am 14. November lädt die Universität Duisburg-Essen (UDE) angehende Ingenieure und Physiker zum Karrieretag ein – mit einem breiten Programm und der Chance, seine Bewerbung von Experten verbessern zu lassen. Von 13.30 Uhr bis 17 Uhr stellen sich am Campus Duisburg im MC-MD-Foyer attraktive Unternehmen vor.



Damit der Berufseinstieg gelingt, gibt es neben zahlreichen Infoständen einen Bewerbungsmappen-Check und Impulsvorträge erfahrener Personaler. In mehreren Workshops werden Themen angesprochen wie die Jobsuche mit Xing und Co., der Businessknigge, das Netzwerken, das Bewerbungsgespräch oder das Telefoninterview.



Studierende und Absolventen der Fakultäten Ingenieurwissenschaft und Physik erfahren so mehr über die Aufstiegsmöglichkeiten in der Rhein-Ruhr-Region; sie können herausfinden, was zu ihnen passt – Großkonzern oder Mittelstand? Von kleineren Akteuren bis hin zum Weltkonzern präsentieren sich interessante Arbeitgeber mit Stellen- und Praktikumsangeboten. Organisiert wird die Messe gemeinsam mit den Unternehmerverbänden aus Essen und Duisburg.



Was erwarten Firmen eigentlich in einem Anschreiben? Ist mein Lebenslauf aussagekräftig? Wer seine Bewerbung schon vorab optimieren möchte, der kann ein zusätzliches Angebot am 7. November nutzen. Von 9 bis 17 Uhr setzen sich Personalberater in jeweils 30 Minuten intensiv mit den individuellen Dokumenten auseinander. Hierfür ist eine elektronische Anmeldung über Doodle erforderlich: www.uni-due.de/abz/karriereperspektiven.shtml



Weitere Informationen:

Dr. Iris Schopphoven-Lammering, Tel. 0203/379-3655, abz.kir@uni-due.de

Redaktion: Katrin Koster, Tel. 0203/379-1488