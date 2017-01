Das Uni-Colleg startet Wie entsteht Schaum?

[04.11.2013] Um Bierschaum, Milchschaum und Co. geht es am Mittwoch, 6. November, beim Uni-Colleg an der Universität Duisburg-Essen (UDE). Prof. Dr. rer. nat. Heike Theyßen erklärt den Zuhörern die Physik der Flüssigkeitsschäume. Der Vortrag beginnt um 19.30 Uhr in Hörsaal MD 162 am Campus Duisburg.



Schäume schwimmen auf Cappuccino, Bier und Badewasser, erleichtern die Rasur oder helfen, Brände zu löschen. Obwohl sie nur aus Flüssigkeit und Gas bestehen, haben sie ganz andere Eigenschaften als ihre beiden Bestandteile. Welche das sind, warum Schäume immer wieder zerfallen und wie man das verzögern oder beschleunigen kann, zeigt die Physikerin in ihrem Vortrag.



Weitere Informationen: http://www.uni-due.de/de/uni-colleg