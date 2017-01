UDE-Vortrag analysiert die Bundestagswahlen Die Sprache der Politiker

[08.11.2013] Die wesentlichen Weichen in Richtung Große Koalition sind gestellt. Doch die Hintertür zu Schwarz-Grün ist nicht verriegelt. Was ist wahrscheinlich, was nicht? Prof. Dr. Andreas Blätte nimmt sich im Uni-Colleg die Positionen der Parteien aus einer ganz besonderen Perspektive vor. Der Politikwissenschaftler der Universität Duisburg-Essen (UDE) schaut bei seiner Wahlanalyse auf zwei Dinge: die Sprache der Politiker im Deutschen Bundestag und die Bemühungen der Parteien, die Stimmen der Einwanderer zu gewinnen.



Der Vortrag findet am Mittwoch, 13. November, um 19.30 Uhr in Hörsaal MD 162 am Uni-Campus Duisburg statt.



