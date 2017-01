Training für Existenzgründer startet Sein eigener Chef werden

[12.11.2013] Sich selbstständig machen – wie das geht, zeigt die Universität Duisburg-Essen (UDE) regelmäßig in ihren Existenzgründerkursen small business management (sbm). Die kostenlosen Lehrgänge beginnen in Kürze. Am Freitag, 22. November, können sich Interessierte über das Programm informieren und anschließend anmelden: von 15 bis 17 Uhr im Tectrum Duisburg, Bismarckstraße 142.



Seit über 14 Jahren schult sbm erfolgreich Gründungswillige. Die Lehrgänge sind auf verschiedene Bedürfnisse zugeschnitten und vermitteln das erforderliche praktische Wissen. Im Kurs Unternehmertum werden Geschäftsideen bis hin zum Businessplan ausgearbeitet, in einem anderen wird betriebliches Rechnungswesen gepaukt. Ein Workshop klärt, was bei der Übernahme einer Firma zu beachten ist. Auch für Interessierte, die mit einer Idee in die Hightech-Branche wollen, gibt es einen speziellen Kurs.



Weitere Informationen: http://www.sbm-duisburg.de/

Jennifer Chmurczyk, Tel. 0203/379-2639, sbm@uni-due.de



Redaktion: Ulrike Bohnsack, Tel. 0203/379-2429