Master-Fernstudiengang Elektrotechnik und Informationstechnik Der entscheidende Karriere-Kick

[18.12.2013] Jahresendspurt – beste Zeit für gute Vorsätze. Wie wäre es diesmal mit neuem beruflichen Schwung? Die Elektrotechniker und die Informationstechniker der Universität Duisburg-Essen (UDE) haben eine klare Vorstellung, wie der aussehen könnte. Sie bieten künftig einen Master-Fernstudiengang an: frisch konzipiert, berufsbegleitend in Teilzeit und mit vier fachlichen Schwerpunkten.



„Gegen den absehbaren Fachkräftemangel wollen wir etwas tun. Wir unterstützen deshalb berufstätige Frauen und Männer dabei, sich parallel zum Job zu qualifizieren“, sagt Prodekan Thomas Kaiser. Angesprochen sind Ingenieure mit einem Bachelor- oder FH-Abschluss, die sich in der Elektrotechnik und Informationstechnik weiterentwickeln wollen.



Der universitäre Masterabschluss hat viele Vorteile: Mit ihm gelingt es, sich an das stetig steigende Bildungsniveau anzupassen, die Karriere voranzubringen, in leitende Positionen aufzusteigen, das Gehalt zu verbessern oder anschließend sogar zu promovieren.



Insgesamt fünf Teilzeit-Semester vermitteln den aktuellen Stand von Forschung und Entwicklung. Derzeit können vier Vertiefungsrichtungen gewählt werden: Automatisierungstechnik, digitale Kommunikationssysteme, Hochfrequenzsysteme und intelligente Energienetze. Regelungstechnik und Anwendungen der Energietechnik werden dabei ebenso besprochen wie optische Netze oder die Signalverarbeitung. Wer hier studiert, weiß anschließend, wie sich Wellen in Funkkanälen ausbreiten oder was die Antennentechnik heutzutage leisten kann. Auch über die Hochspannungstechnik sowie die dezentrale Elektrizitätserzeugung können Interessierte viel Neues lernen und diese Expertise für ihren beruflichen Aufstieg nutzen.



Ob in der Familienphase oder vor dem nächsten Karrieresprung: Das Studium lässt sich flexibel an die persönlichen Verhältnisse anpassen. Alle Vorlesungen und Übungen werden online auf der etablierten Lehr- bzw. Lernplattform Moodle2 angeboten, als Videoclips mit weiterführendem Material. Jederzeit können die Inhalte abgerufen und bearbeitet werden. Die Prüfungen selbst schreiben die Studierenden dann gemeinsam direkt am Campus. Bislang ist die UDE der erste Anbieter eines solchen Fernstudiums auf universitärer Ebene.



Zum Start im April 2014 gibt es ein verlockendes Angebot: Im Sommersemester werden keine Gebühren für die einzelnen Kurse erhoben. So können gute Vorsätze noch einfacher verwirklicht werden.



Weitere Informationen: http://www.online-master-eit.de

Prof. Dr. Daniel Erni, Tel. 0203/379-4212, online-master-eit@uni-due.de

Redaktion: Katrin Koster, Tel. 0203/379-1488