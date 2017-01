Rektor Prof. Dr. Ulrich Radtke

UDE-Rektor in den Sprecherkreis der Hochschulrektorenkonferenz gewählt Im Interesse aller Universitäten

[09.04.2014] Auf der jüngsten Sitzung der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) wurde der Rektor der Universität Duisburg-Essen (UDE), Prof. Dr. Ulrich Radtke, zum stellvertretenden Sprecher der Mitgliedergruppe Universitäten gewählt. Die Amtszeit beginnt am 1. August. Die Sprecherfunktion obliegt weiterhin Prof. Dr. Dieter Lenzen, Präsident der Universität Hamburg.



Prof. Ulrich Radtke: „Die Universitäten stehen in diesen Zeiten vor großen Herausforderungen. Einerseits bekommen sie keine angemessene Grundfinanzierung, andererseits differenzieren sie sich immer weiter aus. Ich möchte künftig dazu beitragen, dass die gemeinsamen Interessen aller Universitäten in und durch die HRK bestmöglich vertreten werden.“



Die HRK ist der freiwillige Zusammenschluss der staatlichen und staatlich anerkannten Universitäten und Hochschulen in Deutschland. Sie hat gegenwärtig 267 Mitgliedshochschulen. In ihnen sind über 94 Prozent aller Studierenden in Deutschland immatrikuliert.



Die HRK ist die Stimme der Hochschulen gegenüber Politik und Öffentlichkeit, und sie ist das Forum für den gemeinsamen Meinungsbildungsprozess der Hochschulen. Sie befasst sich mit allen Themen, die Aufgaben der Hochschulen betreffen: Forschung, Lehre und Studium, wissenschaftliche Weiterbildung, Wissens- und Technologietransfer, internationale Kooperationen sowie Selbstverwaltung.



Weitere Informationen: http://www.hrk.de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung/meldung/dieter-lenzen-bleibt-sprecher-der-hrk-mitgliedergruppe-universitaeten-3417/



Redaktion: Beate H. Kostka, Tel. 0203/379-2430

Bildhinweis:

Ein Foto zu dieser Pressemitteilung (Bildbeschreibung: Rektor Prof. Dr. Ulrich Radtke) können Sie herunterladen unter:

"https://www.uni-due.de/imperia/md/images/universitaet/rektorat2011_radtke_vollbild.jpg"