[11.04.2014] Handel trifft Uni: Am Freitag, 25. April kommen Vertreter vier großer Handelshäuser an die Universität Duisburg-Essen (UDE). In Vorträgen bringen sie interessierten Studierenden und Absolventen den Berufsalltag im Handel nahe. Veranstalter ist der Lehrstuhl Marketing und Handel unter der Leitung von Prof. Dr. Hendrik Schröder in der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften.



Getragen wird das Kontaktforum von allen Marketing-Lehrstühlen in der Universitätsallianz Ruhr. Es brachte in den vergangenen Jahren bereits mehr als 500 Studierende und Absolventen aus dem Ruhrgebiet mit über 25 Unternehmen in Kontakt. Auch in diesem Jahr stehen wieder Personalverantwortliche für Fragen rund um Praktika und Berufseinstieg bereit.



Weitere Informationen:

http://www.conpract.wiwi.uni-due.de/conpract-praxis-trifft-hochschule/handel-trifft-hochschule-250414/programm/, peter.eifler@uni-due.de.



