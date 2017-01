Firmenkontaktmesse nicht nur für WiWis Damit der Berufsstart gelingt

[07.05.2014] Mythen, Stärken und Erfahrungen – um so ein breites Spektrum geht es bei der ConPract an der Universität Duisburg-Essen (UDE). Künftige Absolventen der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften organisieren diese Messe, die am 22. Mai Studierende und Unternehmen zusammenbringt.



Namhafte Firmen stellen sich vor, die nicht nur Stellenangebote und Trainee-Programme im Gepäck haben. Vorträge räumen mit Klischees auf: So widmet sich einer den Mythen und Legenden, die das Berufsbild des IT-Beraters prägen. Der nächste hilft dabei, persönliche Stärken zu erkennen und ein weiterer schildert die Erfahrungen eines Berufsanfängers. Außerdem wird diese Frage geklärt: Wie kommt das Ü-Ei ins Regal?



Wer optimal vorbereitet sein möchte, sollte sich den 15. Mai notieren: Dann erklären Referenten des RWE-Konzerns um 13.30 Uhr im Glaspavillon am Campus Essen, was einen erfolgreichen Messebesuch und gute Bewerbungen ausmacht.



Weitere Informationen: http://www.conpract.de/

Daniela Ridder, Tel. 0201/183-6760, daniela.ridder@uni-due.de

