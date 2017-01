Konzert mit Gorka Hermosa – Haniel-Kulturwirtpreise werden verliehen Tangoklänge in der Alten Synagoge

[14.05.2014] Der Akkordeonist Gorka Hermosa zählt zu den originellsten Tastenvirtuosen Spaniens. Zahlreiche Wettbewerbe hat er gewonnen. Der 38-Jährige, der selbst komponiert, liebt das Ungewöhnliche: So mischt er gerne Jazz-, Folk- oder Pop-Elemente in seine Musik oder macht das Akkordeon zum Flamenco-Instrument. Schon vor zwei Jahren begeisterte Hermosa in der Alten Synagoge Essen. Nun kommt er am Montag, 26. Mai, erneut dorthin, eingeladen von der Universität Duisburg-Essen (UDE).



Zwei Studierende erhalten die Haniel-Kulturwirtpreise, und Hermosa setzt dabei den musikalischen Höhepunkt. Bei seinem einstündigen Konzert spielt er furiose bis melancholische Eigenkompositionen, darunter Tangos, baskische Tänze und eine Saudade. Beginn ist um 18 Uhr, der Eintritt ist frei (Alte Synagoge, Edmund-Körner-Platz 1, 45127 Essen). Eine Anmeldungen ist erforderlich: https://register.wiwi.uni-due.de/Rektorat/hanielpreis/start.html



Programm

18.00 Uhr

Begrüßung durch UDE-Rektor Prof. Dr. Ulrich Radtke,



18.10 Uhr

Vorstellung der Preisträger durch Dr. Rupert Antes, Haniel Stiftung



18.30 Uhr

Verleihung der Haniel-Kulturwirtpreise



18.40 Uhr

Festkonzert mit Gorka Hermosa:



Gernika, 26/4/1937

Goya, Capricho 43

Oda

Fragilissimo

Saudade Artica

Tango pour Ludwig

Anantango

¿Aurresku...?

Paco

Variaciones sobre el Libertango



Weitere Informationen: https://www.uni-due.de/de/hanielpreis/

Prof. Helmut C. Jacobs, Tel. 0201/183-3891, helmut.Jacobs@uni-due.de



Redaktion: Ulrike Bohnsack, Tel. 0203/379-2429



Bildhinweis:

Ein Foto zu dieser Pressemitteilung (Bildbeschreibung: Sorgt für südländische Klänge: Gorka Hermosa. Foto: privat) können Sie herunterladen unter:

"https://www.uni-due.de/imperia/md/images/samples/2012/bilderpressemitteilungen/hermosa_sanchez.jpg"