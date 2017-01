Innovations- und Diversity-Preise Vielfältig engagiert

[04.06.2014] Hochbegabungen, unterschiedliche Sprachen und Kulturen oder auch körperliche Beeinträchtigungen: uneinheitliche Lerngruppen in Schule und Universität fordern den Lehrkräften heutzutage eine Menge ab. Wie man produktiv mit der Verschiedenheit umgeht, war eine Fragestellung des Tags der Lehre an der Universität Duisburg-Essen (UDE) anlässlich des zweiten bundesweiten Diversity Tags.



Unter dem Motto „Offene Hochschule – vielfältige Lehrpraxis an der UDE“ wurde eine Plattform geboten, um sich über Diversität in der Lehre auszutauschen und gemeinsam neue Ideen und Ansätze zu entwickeln. Verschiedene Workshops und eine Zukunftswerkstatt beleuchteten die Möglichkeiten der Uni: Wie können Forschung und Lehre noch stärker verknüpft werden? Und welche Strukturen erleichtern Studienanfängern den Einstieg?



Außerdem wurden hochschuldidaktische Innovationen ausgezeichnet („Innovationspreis“) sowie das besondere Engagement für die Vielfalt in den vier Kategorien Lehre, Forschung, Engagement und Führung.



Die Preisträger/innen:

• Innovationspreis: Prof. Dr. Stefan Eicker, Barbara Schiller, M.Sc., Dipl.-Wirt.-Inf. J. Peter M. Schuler (Wirtschaftswissenschaften)

• Lehrpreise: Dr. Corinna Schlicht (Geisteswissenschaften), Dr. Jessica Süßenbach (Bildungswissenschaften)

• Forschungspreise: Stefanie Aunkofer, M.A. (Gesellschaftswissenschaften), Sibel Mesepinar, M.Sc. (MSM)

• Engagementpreise: Prof. Dr. Ludwig Josef Mochty (Wirtschaftswissenschaften), Frank Osterbrink (Mathematik), Dr. Christian Bobisch (Physik), Dr. Jolanta Polkowska (Chemie), Nikolina Susa und Udo Rasum, M.A. (Biologie), Dr. Frank Schwarz für das SCIES-Team (Ingenieurwissenschaften)

• Führungspreis: Prof. Dr. Ursula Felderhoff-Müser (Medizin)



Redaktion: Beate H. Kostka, Tel. 0203/379-2430

Bildhinweis:

Ein Foto zu dieser Pressemitteilung (Bildbeschreibung: Die Preisträger/innen (Bildnachweis: eventfotograf.in) ) können Sie herunterladen unter:

"https://www.uni-due.de/imperia/md/images/samples/2014/bilderpressemitteilungen/preistr%C3%A4ger_diversity_preis.jpg"