UDE weiht neues Hörsaalzentrum am Duisburger Campus ein Dies academicus

[20.06.2014] Stilvoll feiern heißt es am Mittwoch 25. Juni an der Universität Duisburg-Essen (UDE): Sie begeht an diesem Tag ihren höchsten Festtag, den Dies academicus, und weiht damit gleichzeitig das neue Hörsaalzentrum am Campus Duisburg offiziell ein.



Ab 18 Uhr werden die herausragenden Leistungen der Absolventen aller Fakultäten geehrt und der Lehrpreis 2014 überreicht. Außerdem wird die Vergabe des wichtigsten deutschen Forschungsförderpreises, des Gottfried Wilhelm Leibniz-Preises 2014, an Prof. Dr. Christof Schulz gewürdigt.



Dem offiziellen Programm im Hörsaalzentrum folgt um 20 Uhr ein sogenanntes Dîner en blanc unter freiem Himmel: ein gediegenes Picknick zu den Klängen der Duisburger Philharmoniker unter der Leitung von Generalmusikdirektor Giordano Bellincampi.



Weitere Informationen und Programmübersicht: https://www.uni-due.de/de/dies/



