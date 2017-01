Von Hunden mit Magnetsinn und dem Ursprung des Lebens Kinder-Uni startet in die nächste Runde

[20.02.2015] Helle Köpfchen aufgepasst: In der kommenden Woche startet an der UDE die nächste Ausgabe der Kinder-Uni für Acht- bis Zwölfjährige. Wer also schon immer wissen wollte, wie eigentlich Planeten entstehen, ob Hunde einen Magnetsinn haben oder wie das Leben auf die Erde kam, ist bei den Unikids bestens aufgehoben.



Im Gepäck haben sollten die jungen Forscher dabei nichts außer ihrer Neugierde - denn während Kinder im Audimax herzlich willkommen sind, müssen Erwachsene draußen bleiben. Sie können die Vorlesung nebenan per Live-Übertragung verfolgen.



Die ersten drei Termine der diesjährigen Kinder-Universität finden auf dem Duisburger Campus der UDE statt. Der Eintritt zu den Vorlesungen, die etwa eine Stunde dauern, ist frei. Aber man sollte sich unter https://www.uni-due.de/unikids/ anmelden. In Essen gibt es drei weitere Vorlesungen für Kinder im August (21. und 26.) und im September (4.). Details zu diesen Veranstaltungen folgen.



Themen und Termine:



25. Februar, Neues Audimax, Hörsaalzentrum LX, Campus Duisburg, 17 Uhr:

Planeten - Wie entstehen sie? Kann man auf allen leben?

Im Weltall gibt es viele Planeten, die der Erde ähnlich sind. Einige sind komplett von Ozeanen oder Eis bedeckt, auf anderen brodeln Vulkane. Doch wie genau entstehen Planeten? Gibt es welche, auf denen wir leben könnten? Alles nur Science-Fiction? Diesen Fragen geht Prof. Dr. Gerhard Wurm auf den Grund.



6. März, Neues Audimax, Hörsaalzentrum LX, Campus Duisburg, 17 Uhr:

Haben Hunde einen Magnetsinn? - Ein Nobelpreis der besonderen Art

2014 erhielten Forscher der Universität Duisburg-Essen einen besonderen Nobelpreis für ihre Entdeckung, dass Hunde einen Magnetsinn haben und ihn beim Wasserlassen einsetzen. Diese und weitere hochwissenschaftliche und gleichzeitig lustige Erkenntnisse erklären PD Dr. Sabine Begall und Dr. Pascal Malkemper.



11. März, Neues Audimax, Hörsaalzentrum LX, Campus Duisburg, 17 Uhr:

Ursprung des Lebens

Wie kam das Leben auf die Erde? Wie entstanden die ersten lebenden Zellen? Hierzu gibt es viele Vermutungen und wilde Theorien. Kann man die Entstehung des Lebens im Labor nachbilden? Prof. Dr. Christian Mayer berichtet anschaulich über Funde, Laborexperimente und Ergebnisse.



Unterstützt wird das Programm durch die Gesellschaft von Freunden und Förderern der Universität Duisburg-Essen (G.F.F.), die Sparkasse Essen, die RWE AG und die Ruhrstiftung Bildung und Erziehung.



Weitere Informationen:

https://www.uni-due.de/unikids

Christa Dinse, Tel. 0201/183-4534, christa.dinse@uni-due.de



Redaktion: Daniela Endrulat, Tel. 0203/379-2429