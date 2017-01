Termine vom 8. bis zum 9. April Was ist an der Uni los?

[01.04.2015] Mittwoch, 8. April, 17.15 Uhr

Prof. Dr. Jairo Sinova (Mainz) besucht das Physikalische Kolloquium. Sein Vortragstitel lautet „Relativity shakes future technology: how the spin Hall effect and relativistic torques are opening new paths for information storage”. Campus Duisburg, MC122, Mülheimer Straße.



Mittwoch, 8. April, 19.30 Uhr

Wie sahen Nahrung und Tischsitten vom 15. bis zum 17. Jahrhundert aus? Im Uni-Colleg berichtet Privatdozent Dr. Wolfgang Treue von Festbanketten bis hin zur privaten Mahlzeit im damaligen Gasthaus und wie man auf Reisen mit fremdem Esswerkzeug umging. Campus Duisburg, MD162, Mülheimer Straße/ Ecke Lotharstraße.



Donnerstag, 9. April, 19 bis 22 Uhr

Beim Kunst- und Kultur-Café (KKC) wird Bingo gespielt. Wer die Glückszahlen auf dem Zettel hat, erhält einen Hauptgewinn. Campus Essen, T02 S01, Universitätsstraße 2.

