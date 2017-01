Förderprogramm Global Young Faculty 650.000 Euro für den Forschungsnachwuchs

[13.04.2015] Ab sofort können die Ruhr-Universität Bochum, die Technische Universität Dortmund und die Universität Duisburg-Essen sowie die außeruniversitären Forschungseinrichtungen in der Metropole Ruhr Kandidaten für den vierten Jahrgang der Global Young Faculty (GYF) nominieren. Die GYF ist eine Initiative der Stiftung Mercator in Zusammenarbeit mit der Universitätsallianz Ruhr (UA Ruhr) und wird vom Mercator Research Center Ruhr (MERCUR) koordiniert.



Das Programm bietet bis zu 50 engagierten Nachwuchswissenschaftlern die Chance, sich über Universitäts- und Fakultätsgrenzen hinweg zu vernetzen, an selbstgewählten Themen zu arbeiten und so neue Impulse für die eigene Forschungstätigkeit zu gewinnen. Die Uni-Rektorate können die Nominierungsvorschläge bis zum 15. Juni bei MERCUR einreichen. Ein Expertengremium wird die neuen Mitglieder der GYF im Juli 2015 auswählen. Die Stiftung Mercator unterstützt das Programm in den nächsten zwei Jahren mit rund 650.000 Euro.



An der UDE übernimmt das Science Support Centre (SSC) die Koordination und lädt deshalb interessierte UDE-Wissenschaftler zu einer Informationsveranstaltung ein (30. April, 10 Uhr, Glaspavillon am Campus Essen). Es werden auch Mitglieder des dritten GYF-Jahrgangs von ihren Erfahrungen berichten und Anregungen für eine Antragsstellung geben. Um eine fristgerechte Auswahl geeigneter Kandidat/innen sicherzustellen, müssen die Bewerbungsunterlagen spätestens am 22. Mai beim SSC vorliegen (catharina.yacoub@uni-due.de).



Die Nachwuchswissenschaftler erhalten Mittel für Tagungen, Exkursionen und Publikationen, um ihre Projekte voran zu bringen. Außerdem haben sie die Möglichkeit, renommierte Experten aus aller Welt einzuladen. Ein zusätzliches Reisebudget steht ihnen zur individuellen Nutzung offen. Nominiert werden können promovierte Nachwuchswissenschaftler, die neben einer hohen wissenschaftlichen Leistungsfähigkeit Interesse an interdisziplinärer Zusammenarbeit mitbringen.



Die Nachwuchswissenschaftler können, ohne inhaltliche oder finanzielle Vorgaben, gemeinsam forschen und in der Region institutionsübergreifend zusammenarbeiten. Darüber hinaus wird den Mitgliedern der GYF eine Reihe von Workshops angeboten. Von der Forschungsförderung, über Teamführung bis hin zu Berufungsverhandlungen sind die Workshop-Themen vielfältig und zielen darauf ab, die Teilnehmer in ihrer weiteren Karriereentwicklung zu unterstützen.



Weitere Informationen:

http://www.global-young-faculty.de

Isabell Hilpert, Tel. 0201/616 965 11, isabell.hilpert@mercur-research.de

Catharina Yacoub, Tel. 0201/183-6272, catharina.yacoub@uni-due.de