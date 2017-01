Engel der Kulturen (Foto: Merten/Dietrich)

UDE feiert am 21. Mai den „Tag der religiös-kulturellen Vielfalt“ Engel der Kulturen

[13.05.2015] Den kulturellen Reichtum der verschiedenen Religionsgemeinschaften sicht- und hörbar zu machen, ist Ziel des „Tages der religiös-kulturellen Vielfalt“ am 21. Mai an der Universität Duisburg-Essen (UDE). Er wird gemeinsam von jüdischen, christlichen, muslimischen und alevitischen Studierenden und Dozierenden gestaltet.



Im Mittelpunkt steht das Kunstwerk „Engel der Kulturen“ des Künstlerpaares Gregor Merten und Carmen Dietrich: ein 1,5 m großer Stahlring mit eingearbeiteten Religionssymbolen, die gemeinsam eine Engelsfigur bilden. Sie drückt die Hoffnung aus, dass die unterschiedlichen Religionen und Weltanschauungen zusammen eine bessere und friedlichere Welt schaffen können.



Alle Hochschulangehörigen und Interessierte sind eingeladen, der rollenden Skulptur über den Essener Campus zu folgen. Treffpunkt ist der Platz vor der Uni-Mensa um 14 Uhr. An zwei Stationen werden temporäre Kunstwerke aus Quartzsand entstehen, an der dritten Station wird eine Bodenintarsie verlegt.



An allen Stationen wird rezitiert und musiziert, von jüdischer Literatur bis zu alevitischer Saz-Musik, von einem Bläserensemble mit christlich geprägter Musik bis zur Lesung muslimischer Texte. Um 18 Uhr spricht der Religionswissenschaftler Prof. Dr. Perry Schmidt-Leukel (Uni Münster) über „Die Herausforderung religiöser Vielfalt“.



Die Initiative zum „Tag der religiös-kulturellen Vielfalt“ ging von Hochschulpfarrer Max Strecker und Prof. Dr. Ute Klammer aus, Prorektorin für Diversity Management und Internationales. Prof. Klammer: „Wir verstehen Religion als bereichernde kulturelle Daseinsform und möchten mit dem Tag der religiös-kulturellen Vielfalt gerade an einer weltlich geprägten Universität wie der UDE für Respekt und Toleranz gegenüber unterschiedlichen Religionen werben.“



Pfarrer Max Strecker ergänzt: „Das gemeinsame Tun und Gestalten schafft Vertrauen, auch da wo manchmal noch Konkurrenzdenken besteht. Gerade durch das Miteinander können die religiösen Gruppen auch im universitären Leben wichtige Anstöße und Erfahrungen ermöglichen. Indoktrinäre Glaubensformen lehnen die diesen Tag mitgestaltenden Gruppen ab.“



Programm:

14 Uhr Start an der Uni-Mensa

14.30 - 15 Uhr: 1. Station vor der Universitätsbibliothek

15.15 - 15.45 Uhr: 2. Station im Universitätsviertel, etwa 250 Meter entfernt vom Neuen Audimax

16 - 16.45 Uhr: Abschlussstation im Rondell vor der Gelben Cafeteria mit Verlegung der Bodenintarsie

17 - 22 Uhr: Zusammensein in der BRÜCKE

18 Uhr Vortrag Prof. Dr. Perry Schmidt-Leukel: „Die Herausforderung religiöser Vielfalt“



Weitere Informationen: Pfarrer Max Strecker, max.strecker@uni-due.de, Tel. 0201 / 49 55 00 06



